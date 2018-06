Tiroteio na Suécia deixa um morto e quatro feridos

A polícia, que pediu a colaboração de possíveis testemunhas para determinar as circunstâncias do ocorrido, indicou ter aberto uma investigação por assassinato.



De acordo com testemunhas citadas por meios de comunicação locais, ao menos um criminoso disparou com uma arma automática.



As autoridades assinalaram ter encontrado no local ao menos 18 cápsulas, informou o periódico "Dagens Nyheter".



Várias das vítimas eram conhecidas da polícia, detalhou a agência de notícias sueca TT.



Embora a Suécia tenha uma criminalidade relativamente baixa, os bairros pobres de Estocolmo, Gotemburgo e Malmö vivem há anos um aumento da violência que as autoridades atribuem a rivalidades entre facções pelo controle do tráfico de drogas e da prostituição.

Um homem morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas em um tiroteio nesta segunda-feira (18) em Malmö, no sul da Suécia, informou a polícia local, que descartou uma ligação terrorista.As vítimas saíam de um cibercafé da rua Drottningatan, no centro da cidade, perto de uma delegacia, segundo o jornal Aftonbladet. O aviso do tiroteio foi dado depois das 20h (15h de Brasília)."Um homem de 18 anos faleceu no hospital", indicou a polícia de Malmö em seu site. Os quatro feridos continuam hospitalizados.