Tiroteio na fronteira entre México e EUA deixa 4 mortos

Confronto entre soldados e civis armados na rua atingiu um centro comercial da cidade mexicana de Nuevo Laredo

Pelo menos quatro pessoas morreram em um tiroteio entre soldados e civis armados na rua que atingiu um centro comercial da cidade mexicana de Nuevo Laredo, fronteiriça com os Estados Unidos, informaram nesta terça-feira (10) fontes militares.



O tiroteio ocorreu no final da tarde de segunda-feira (9) neste município fronteiriça com a cidade de Laredo, Texas, e que havia vivido em relativa calma nos últimos anos depois de uma onda de violência ligada ao narcotráfico.



Uma fonte militar que pediu para não ser identificada por não ser autorizada a dar declarações, informou à AFP que dois supostos criminosos foram abatidos dentro do centro comercial enquanto um operário e um motorista de ônibus morreram no fogo cruzado. Outras nove pessoas ficaram feridas.



O tiroteio aconteceu em uma hora em que muitas pessoas se encontravam no centro comercial, onde viveram momentos de pânico. A imprensa local difundiu imagens de pessoas deitadas no chão para se proteger.