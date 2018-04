Tiroteio em universidade turca deixa quatro mortos

Quatro pessoas morreram nesta quinta-feira (5) quando um homem abriu fogo em uma universidade de Eskisehir, oeste da Turquia, informou a agência de notícias Dogan, acrescentando que o atirador foi detido.

Segundo a agência Anadolu, o atirador, um funcionário da Universidade Osmangazi, matou um vice-reitor, dois membros do corpo acadêmico e uma secretária do estabelecimento de ensino por razões ainda desconhecidas.



O jornal local "Yeni Safak" cita uma declaração do reitor da instituição, Hasan Gonen, que identifica o atirador.

"O pesquisador da universidade chamado Volkan entrou no escritório do vice-diretor da faculdade, mas ele estava ausente neste momento. Lá se encontrava o secretário. Volkan abriu fogo contra ele, depois contra seu assistente e mais dois professores que estavam no andar superior", afirma Gonen.