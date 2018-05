Tiroteio em escola no Texas deixa ao menos 10 mortos

Foram encontrados explosivos no campus; dois suspeitos foram detidos, um deles um aluno de 17 anos

Um tiroteio em uma escola na cidade de Santa Fé, no Texas, deixou múltiplas vítimas segundo a imprensa local. As autoridades confirmaram que dois suspeitos foram detidos e que não há mais agressores armados no local. De acordo com um agente de segurança local, ao menos 10 pessoas morreram, sendo nove estudantes e um professor. Dois policiais estão entre os feridos.



De acordo com a rede americana CNN, a cena do crime ainda está sendo investigada. Alunos e pais de estudantes foram retirados da escola. Segundo imagens da rede, os alunos retirados do campus foram revistados por policiais.



O xerife do distrito vizinho, Ed Gonzales, afirmou à imprensa que dois agressores participaram da ação, e que os dois foram detidos pelas autoridades. Um deles era o agressor armado e outro foi detido para interrogatório. Um dos detidos é um aluno de 17 anos.



Segundo a agência France Presse, após ser informado sobre o tiroteio, o presidente americano Donald Trump afirmou que situação "não estava parecendo boa". Em coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump afirmou que "fará tudo em seu poder" para impedir novos tiroteios semelhantes.



A secretária de Educação, Betsy DeVos, emitiu uma nota oficial lamentando o ocorrido. "Nenhum aluno deveria sofrer isso [...] Não podemos permitir que essa situação continue".



Um porta-voz do hospital em Galveston, no Texas, afirmou que três vítimas - um aluno e dois adultos - foram hospitalizadas e estão recebendo tratamento. Um homem adulto está em sala de operação.



Um post na página do Facebook oficial da escola confirma o incidente e que há feridos. Segundo o relato, o atirador foi contido pelas autoridades e os demais prédios do campus, exceto o de salas do colegial, estão funcionando sob condições especiais.



Segundo relatos de alunos, primeiro foi disparado o alarme de incêndio da escola, por volta das 7h45 locais (9h45 de Brasília) e depois os estudantes foram instruídos por professores e pelo diretor a correrem para as saídas.



Alunos e familiares foram levados para um prédio nas proximidades onde recebem assistência.



Explosivos



Após evacuarem a escola, autoridades encontrarma explosivos dentro e fora do campus. O Twitter da escola divulgou um alerta para que quem estiver na área fique atendo a pacotes suspeitos.