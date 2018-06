Terremoto no Japão deixa três mortos

Três pessoas morreram nesta segunda-feira (18) e cerca de 200 ficaram feridas após um terremoto que sacudiu a região oeste do Japão, e que provocou apagões e a suspensão do tráfego ferroviário.

A Agência Meteorológica Japonesa calculou a magnitude em 6,1 graus e a profundidade em 13 quilômetros em Osaka, segunda maior cidade do Japão. No entanto, o USGS (Centro Geológico dos Estados Unidos) registrou o terremoto de 5,3 graus de magnitude, a uma profundidade de 15,4 quilômetros.

A agência para situações de emergência divulgou um balanço de três mortos e 214 feridos nas regiões de Osaka, Hyogo e Kyoto.

Uma menina de nove anos morreu quando estava a caminho da escola. "A parte superior de um muro de 3,5 metros de altura, ao lado da piscina do estabelecimento, desabou e a estudante foi atingida", disse Takeshi Hamada, prefeito de Takatsuki, ao norte de Osaka, local da tragédia.

Dois homens de mais de 80 anos também morreram, um deles na queda de um muro e o outro ao ser atingido por um móvel dentro de sua residência, informou a agência de notícias Kyodo.

O primeiro-ministro Shinzo Abe anunciou que o governo mobilizou suas forças com "o objetivo prioritário de salvar vidas". Ele também pediu agilidade nas informações sobre possíveis danos.

A Autoridade de Regulamentação Nuclear informou não ter detectado nada anormal nas centrais da região. Várias empresas, incluindo as montadoras Honda e Daihatsu, suspenderam a produção para realizar verificações.

As autoridades não anunciaram graves danos materiais e não acionaram o alerta de tsunami após o terremoto.

O tremor, que aconteceu às 07h58 locais (19h58 de domingo, em Brasília), provocou apagões em algumas áreas e a suspensão do tráfego ferroviário no horário de pico. Mais de 170.000 residências foram afetadas.

O Japão sempre recorda o trauma do terremoto de 11 de março de 2011 no nordeste do país, que provocou um tsunami que deixou 18.000 mortos e um grave acidente na central nuclear de Fukushima.

Após o terremoto, vários tremores secundários foram registrados na região e as autoridades alertaram os habitantes da região contra o risco de desabamentos e deslizamentos de terra.

O Japão está localizado no no Círculo de Fogo do Pacífico, uma extensa região que concentra a maior parte dos terremotos e erupções vulcânicas do planeta.