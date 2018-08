Terremoto na Indonésia deixa ao menos 19 mortos

Autoridades chegaram a emitir um alerta de tsunami, que foi cancelado horas depois

Ao menos 19 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas no terremoto de 7 graus de magnitude que abalou neste domingo (5) a ilha de Lombok, na Indonésia.



"Os dados atualizados que recebemos informam 19 pessoas mortas no hospital de Tanjung", disse à AFP o porta-voz dos serviços de emergência e resgate da cidade de Mataram, Agus Hendra Sanjaya.



Entre os mortos estão um bebê de um ano e uma pessoa de 72 anos, informou o porta-voz, que citou pelo menos 52 feridos.



No domingo passado (29), um terremoto de 6,4 graus (mas a uma profundidade menor) deixou 17 mortos e destruiu centenas de edifícios na ilha, e provocou deslizamentos de terra que pegaram de surpresa os alpinistas que estavam nas montanhas.



O epicentro do novo tremor foi localizado a 10 km de profundidade, informou o USGS (Centro Geológico dos Estados Unidos, na sigla em inglês), e ao noroeste de Lombok, longe dos principais pontos turísticos do sul e oeste da ilha.



Pouco depois foram registrados vários tremores secundários, um deles de 5,4 graus.



As autoridades emitiram um alerta de tsunami, que foi cancelado algumas horas depois.



O porta-voz da agência indonésia de gestão de catástrofes, Sutopo Purwo Nugroho, afirmou que vários edifícios foram afetados em Mataram, a principal cidade de Lombok.



"Muitos eram imóveis construídos com materiais pouco sólidos", completou.



O terremoto também provocou leves danos na cidade javanesa de Bandung, a 955 km de Mataram, mas foi sentido com mais força na vizinha Bali.