Número de mortos em tempestade na Índia sobe para 121

Ventos de 130km/h puseram moradias abaixo enquanto vítimas ainda dormiam

As violentas tempestades de areia registradas na Índia esta semana deixaram cerca de 150 mortos - revela novo balanço anunciado pelas autoridades nesta sexta-feira (4), advertindo que esse número pode aumentar, já que estão previstos mais episódios climáticos extremos.



Os ventos de até 130 km/h deixaram pelo menos 121 mortos, segundo o último balanço nos estados de Uttar Pradesh, Rajastão, Uttarajão e Punyab, enquanto tempestades elétricas mataram 21 pessoas no sul do país.



As tormentas puseram abaixo as frágeis moradias de barro, matando várias pessoas enquanto ainda dormiam.



De grande violência, o vento arrancou árvores pela raiz, derrubou muros de casas e postes de luz.



No total, 76 pessoas morreram em Uttar Pradesh, a mais populosa província indiana, indicaram as autoridades. O distrito de Agra foi uma das zonas mais afetadas, com ao menos 43 mortos.



No deserto do estado vizinho do Rajastão, onde se registraram ventos de até 100 km/h, 39 pessoas morreram.



O serviço meteorológico indiano alertou que pode haver mais tempestades neste sábado.



O diretor do Departamento de Gestão de Crise do estado de Telangana, R V Chandravadan, indicou que são esperados fortes ventos no sul da região.