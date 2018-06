Táxi atropela pedestres em Moscou

Sergei Sobyanin, o homem perdeu o controle do carro.



Entre os feridos, estão turistas mexicanos, que estão na cidade para o jogo deste domingo (17), contra a Alemanha, pelo grupo D da Copa do Mundo. Todos os atingidos foram levados prontamente levadas ao hospital e não sofrem riscos de complicações mais sérias, segundo a agência Interfax.





Atenção! Imagens fortes



Vídeos do acidente foram compartilhados nas redes sociais.





Na tarde deste sábado (16), já noite na Rússia, um táxi invadiu a calçada e atropelou diversos pedestres em rua próxima a Praça Vermelha, no centro de Moscou.Apesar do susto, ninguém se feriu gravemente. Segundo a agência de notícias Reuters, o motorista tentou fugir do local mas foi impedido pelos pedestres. Segundo o prefeito da capital russa,