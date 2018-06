Talibã e forças afegãs acertam trégua

Na quinta-feira (7), o presidente afegão, Ashraf Ghani, anunciou uma trégua temporária por ocasião das festividades, sem saber se os talibãs aceitariam. Em seu anúncio, feito durante um discurso na televisão, Ghani indicou que o cessar-fogo começaria na segunda-feira, "27º dia do Ramadã e continuará até o quinto dia do Eid al-Fitr", que cairá entre 12 e 19 de junho.



Dignitários religiosos de 34 províncias reunidos em Cabul publicaram um decreto que declara que "os ataques suicidas e as explosões são contrários à lei e (são) um pecado grave". "As guerras em curso no Afeganistão não têm qualquer fundamento. As únicas vítimas são os afegãos. Não têm qualquer valor religioso, ou humano", afirma o texto, acrescentando que "apoiá-las, ou financiá-las, é contrário à sharia", a lei islâmica.



Ghani propôs a paz aos talibãs no final de fevereiro, mas os insurgentes não responderam.

Os talibãs anunciaram neste sábado (9) um cessar-fogo com as forças afegãs por ocasião da festa do Eid al Fitr, que marca o fim do mês de jejum muçulmano do Ramadã. O cessar-fogo, que valerá para os três primeiros dias da celebração, será o primeiro decretado pelos extremistas desde a invasão do Afeganistão pelos Estados Unidos."Todos os mujahedines foram orientados a deter as operações ofensivas contra as forças afegãs nos primeiros três dias do Eid al Fitr," diz uma mensagem dos talibãs no WhatsApp. "Mas se os mujahedines forem atacados, irão se defender com força".A mensagem destaca "os ocupantes estrangeiros" não estão incluídos na trégua e que "nossas operações vão prosseguir contra eles".