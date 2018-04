Tailândia se oferece para receber encontro entre Kim e Trump

A Tailândia se ofereceu nesta terça-feira (24) para receber a aguardada reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, enquanto a especulação prossegue a respeito da sede do encontro.

"A Tailândia está preparada para facilitar e receber as conversações", disse o ministro das Relações Exteriores, Don Pramudwinai, antes de destacar que o país não foi procurado para falar sobre a possibilidade.

A embaixada dos EUA se recusou a fazer comentários.

Kim se reunirá com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, na sexta-feira (27), um evento considerado como um importante prelúdio para o encontro de cúpula com Trump.

No início do mês, Trump disse que estavam sendo consideradas cinco cidades para a reunião, "provavelmente no início de junho", que ele espera que resulte em um acordo de desnuclearização da Coreia do Norte.

Mas o presidente americano não especificou o local, o que gerou especulações que vão da Mongólia a Escandinávia, passando por Cingapura.

A Tailândia é um aliado histórico dos EUA que também possui relações diplomáticas com a Coreia do Norte.

O número dois da junta militar que governa a Tailândia, Prawit Wongsuwon, está nos EUA, onde se reuniu com o secretário de Defesa, James Mattis, de acordo com o governo.

No fim de semana, Pyongyang anunciou uma moratória dos testes nucleares e lançamentos de mísseis balísticos intercontinentais.