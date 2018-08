Suspeitos de planejarem ataque biológico são presos na Alemanha

Dois homens suspeitos de estarem ligados ao tunisiano detido com bomba biológica, em junho, foram encontrados pela polícia

Dois homens suspeitos de estarem relacionados com o tunisiano Seif Allah H., suposto autor do atentado com bomba biológica frustrado em junho na Alemanha, foram detidos na Tunísia.

"Os dois homens estavam em contato com um tunisiano residente na Alemanha, autor do atentado frustrado com bomba", afirmou à agência France Presse o porta-voz do ministério do Interior, Sofiène Zaag, nesta sexta-feira (3).

Seif Allah H., atualmente detido, é acusado de querer fabricar uma bomba de ricina, um veneno muito violento e de origem vegetal, 6.000 vezes mais poderoso que o cianureto.

As autoridades alemãs anunciaram em 20 de junho que tinham frustrado um atentado com bomba biológica depois da prisão de um tunisiano, uma ameaça sem precedentes na Alemanha, país que, no entanto, é alvo de ataques jihadistas.

Em 24 de julho, sua esposa, uma alemã de 42 anos, foi interrogada por sua participação neste projeto. Dois dias depois, a justiça tunisiana emitiu uma ordem de prisão contra os dois homens relacionados com Seif Allah H., indicou Zaag à AFP.

A Alemanha sofreu vários atentados nos últimos anos. O mais grave deles aconteceu em dezembro de 2016, e foi cometido por um tunisiano de 23 anos, Anis Amri, autor de um atentado com caminhão em um mercado natalino de Berlim, que deixou 12 mortos e foi reivindicado pelo Estado Islâmico.