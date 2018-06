Suprema Corte valida decreto migratório de Trump

Adotada por cinco juízes contra quatro, decisão ratifica decreto que proíbe a entrada em território americano, de modo permanente, de cidadãos de seis países de maioria muçulmana

A Suprema Corte dos Estados Unidos validou nesta terça-feira (26) o decreto antimigratório de Donald Trump. Adotada por cinco juízes contra quatro, a decisão ratifica decreto que proíbe a entrada em território americano, de modo permanente, de cidadãos de seis países de maioria muçulmana.



No texto redigido pelo presidente da Corte, John Roberts, Trump apenas usou, de maneira legítima, suas prerrogativas em matéria de imigração. O texto em questão é a terceira versão de um decreto que causou reação global, sancionado pela Casa Branca em 27 de janeiro de 2017 (uma semana depois da posse de Trump).



Essa última versão fecha as fronteiras americanas para cerca de 150 milhões de pessoas, oriundas de Iêmen, Síria, Líbia, Irã, Somália e Coreia do Norte.



No Twitter, Trump, disse que a decisão é "um momento de profunda vingança, após meses de comentários histéricos da mídia e dos políticos democratas, que se recusam a fazer o que for para garantir a segurança da nossa fronteira e do nosso país".



Preconceito



Com uma ferrenha oposição ao texto, a ACLU (União Americana pelas Liberdades Civis, na sigla em inglês) tentou provar a existência de preconceitos antimuçulmanos da parte de Trump, lembrando de sua promessa de campanha de proibir a entrada de muçulmanos nos EUA.



Em novembro passado, Trump retuitou vídeos islamofóbicos do líder de um partido britânico neofascista.



As diferentes versões do decreto antimigração foram alvo de duras batalhas nos tribunais americanos. A terceira não escapou à regra. O texto sancionado em 24 de setembro foi suspenso em 17 de outubro por um juiz do Havaí. Uma corte de Maryland também bloqueou a medida.