Superávit comercial da China com EUA sobe 19,4% até março

Resultado chega em meio a aumento da tensão entre as duas maiores economias do planeta sobre comércio

O superávit comercial da China com os Estados Unidos subiu 19,4% no primeiro trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado, revelam dados publicados nesta sexta-feira (13).



O resultado chega no momento em que aumenta a tensão entre as duas maiores economias do planeta sobre questões comerciais.



O saldo comercial foi de US$ 58 bilhões no período entre janeiro e março, segundo um porta-voz oficial.



Em relação aos últimos 12 meses, as exportações para os Estados Unidos cresceram 14,8% e as importações, 8,9%.



Em março, a China registrou um inesperado déficit comercial, de US$ 4,98 bilhões, devido à queda nas exportações, o que derrubou todas as previsões dos especialistas, após os espetaculares resultados dos meses precedentes.



As exportações caíram 2,7% em março em ritmo anual, após uma elevação espetacular de 44,5% em fevereiro, o que se somou a uma alta de 14,4% nas importações, contra avanço de 6,3% em fevereiro.