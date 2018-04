Suécia começa a aplicar imposto ecológico sobre aviação

VERSION 2 Suécia começa a aplicar taxa ecológica sobre o transporte aéreo Estocolmo, Suécia | AFP | | 131 palavras A Suécia começou a aplicar neste domingo um imposto ecológico sobre o transporte aéreo, aprovado pela maioria da população. "O objetivo da taxa é minimizar a pegada de carbono dos aviões como consequência de um forte aumento das viagens de avião", afirmou em um artigo no jornal Dagens Nyheter (DN) a ministra do Meio Ambiente e porta-voz do Partido Verde, Isabelle Lövin. A taxa, de entre 60 e 400 coronas (5,8 e 38,8 euros) por viagem, de acordo com o destino, será aplicada a todos os voos que partem de um aeroporto sueco. As isenções incluem crianças com menos de 10 anos, a tripulação, os passageiros que fazem escala para outro destino e os passageiros em trânsito, sob certas condições. De acordo com uma pesquisa publicada em 25 de março pelo DN, 53% dos suecos aprovam o imposto.