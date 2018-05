SpaceX lança foguete mais potente da história

A SpaceX, empresa do sul-africano Elon Musk, lançou nesta sexta-feira (11) o mais poderoso de seus foguetes, que poderá levar humanos ao espaço até o final deste ano.

Em sua primeira missão, o Falcon 9 Block 5 deve colocar em órbita o primeiro satélite de comunicações de Bangladesh. O foguete tentará regressar à Terra e pousar em posição vertical em uma plataforma móvel no oceano Atlântico.

O equipamento decolou às 17h14, horário de Brasília, de Cabo Cañaveral, na Flórida, EUA. O lançamento estava previsto para quinta-feira (10) mas precisou ser adiado. Os motivos não foram divulgados.

O Block 5, a mais recente atualização do modelo Falcon 9, foi construído para voar até 10 vezes com o mínimo de restauração. "Esperamos que não haja literalmente qualquer ação (de reconstrução) entre os voos, assim como com os aviões" rdisse Elon Musk.

Até agora, 11 foguetes da SpaceX pousaram em terra e 13 em plataformas no mar, como parte dos esforços para se reduzir os custos dos voos espaciais e aumentar a reciclagem dos componentes das naves.

Eventualmente, o foguete poderá levar astronautas à Estação Espacial Internacional (ISS) a bordo da cápsula Dragon, ainda em desenvolvimento.

O primeiro lançamento tripulado está previsto para dezembro deste ano.