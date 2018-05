SpaceX adia lançamento de novo foguete

A empresa SpaceX adiou o lançamento de seu novo foguete Falcon 9 Block 5 nesta quinta-feira (10), menos de um minuto antes da hora marcada para a decolagem. O lançamento será realizado na próxima sexta-feira (11), entre 16h14 e 18h21 em Cabo Canaveral, na Flórida. No Brasil, o horário será 17h14 e 19h21, horário de Brasília.

"O lançador e seu carregamento estão em boas condições", comentou um porta-voz da SpaceX, sem explicar o motivo pelo qual o lançamento foi interrompido 58 segundos antes da decolagem.

O foguete promete ser mais potente e fácil de reciclar que os outros modelos. Em sua primeira missão, o objetivo principal é colocar em uma órbita alta um satélite de comunicação de Bangladesh chamado Bangabandhu Satellite-1.

Eventualmente, o foguete poderá trasladar astronautas à Estação Espacial Internacional (ISS), a bordo da cápsula tripulada Dragon, ainda em desenvolvimento.

O primeiro lançamento tripulado está previsto para dezembro deste ano, com o qual também seria a primeira vez que um foguete envia astronautas ao Espaço a partir dos Estados Unidos após o país fechar seu programa espacial, em 2011.

O foguete foi construído para voar 10 vezes com um mínimo de reposição de peças, disse a repórteres o CEO da SpaceX, Elon Musk.

"Esperamos que não haja literalmente nenhuma ação entre os voos, como acontece com os aviões. Desde 2002, foram 16 anos de esforço extremo e muitas interações, e milhares de mudanças pequenas, mas importantes, para chegar até onde acreditamos que fosse possível", acrescentou Musk.

O foguete Block 5 é a mais recente atualização do modelo Falcon 9. A companhia planeja se concentrar em uma nova geração de foguetes de carga pesada, chamados BFR.

Depois do lançamento, ele tentará voltar e pousar verticalmente na plataforma "Of Course I Still Love You", situada no oceano Atlântico.

A SpaceX pousou 11 de seus foguetes em terra e 13 em plataformas flutuantes no oceano, em seu esforço para baixar os custos dos voos espaciais e aumentar a reciclagem das partes de foguetes.