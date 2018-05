Sonda da Nasa vai estudar terremotos em Marte

Primeira missão da agência americana no Planeta Vermelho desde 2012 tenta desvendar formação de planetas rochosos

A Nasa se prepara para implementar sua primeira missão a Marte desde 2012 com o lançamento, no sábado, da sonda InSight, que estudará sua atividade tectônica para desvendar o mistério da formação dos planetas rochosos.

O lançamento do veículo, batizado Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport (InSight), está previsto para 8h05 (horário de Brasília) de sábado na base Vandenberg da Força Aérea americana, na Califórnia.

Originalmente estava programado para 2016, mas a descoberta de vazamentos em um dos instrumentos meses antes da data forçou o adiamento. As janelas de lançamento favoráveis para Marte ocorrem apenas a cada dois anos.

Se tudo correr de acordo com o plano, a sonda deve chegar ao seu destino em 26 de novembro, quando se tornaria o primeiro aparelho da Nasa a pousar em Marte desde o veículo explorador Curiosity, em 2012.

Como a Terra e Marte provavelmente se formaram de forma similar há 4,5 bilhões de anos, a agência espacial americana espera que a missão ajude a compreender porque ambos os planetas são tão diferentes.

"Como fomos de uma bola de rochas com poucos relevos a um planeta que pode ou não sustentar a vida é uma questão crucial na ciência planetária", disse Bruce Banerdt, o pesquisador principal do InSight no Jet Propulsion Laboratory da Nasa em Pasadena, Califórnia.

"Gostaríamos de poder entender o que aconteceu", afirmou.

Pistas

Na Terra, esta evolução ficou oculta por bilhões de anos de terremotos e de movimento de rochas fundidas no manto, explicou o cientista.

Mas Marte, o quarto planeta a partir do Sol, que é menor e menos ativo geologicamente que nosso planeta, poderia abrigar algumas pistas sobre o assunto.

InSight recolherá dados através de três instrumentos: um sismômetro, um dispositivo para localizar com precisão a sonda enquanto Marte oscila sobre seu eixo de rotação e um sensor de fluxo de calor inserido a cinco metros no subsolo marciano.

Os Estados Unidos investirão US$ 813,8 milhões no lançamento do foguete com a sonda, enquanto a França e a Alemanha forneceram US$ 180 milhões para os instrumentos que serão usados para os estudos em Marte, segundo a Nasa.

Além disso, a Nasa gastou US$ 18,5 milhões em um par de mininaves espaciais que viajarão também no foguete.

Chamados Mars Cube One, ou MarCO, estes satélites "voarão pelo seu próprio caminho a Marte atrás do InSight" e testarão novos equipamentos de comunicação no espaço profundo, disse a agência americana.

‘Martermotos’

A missão do InSight será, em primeiro lugar, detectar os "martemotos" que, de acordo com a descrição da Nasa, são "como um flash que ilumina a estrutura interna do planeta".

Os cientistas esperam registrar até uma centena de terremotos no decorrer da missão. A maioria deve ser inferior a seis na escala aberta de Richter.

Estudar a forma como as ondas sísmicas se deslocam através da crosta, o manto e o núcleo do Planeta Vermelho pode ajudá-los a saber mais sobre como estão constituídas as diferentes camadas e que espessura têm.

O Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS) foi desenhado pelo Centro Nacional de Estudos Espaciais (CNES) da França, enquanto o detector de calor Heat Flow and Physical Properties Package (HP3) é uma colaboração entre as agências espaciais alemã, DLR, e polonesa, CBK.

As sondas Viking da Nasa lançadas no final da década de 1970 dispunham de sismômetros, dos quais apenas um havia funcionado, mas era muito menos sensível porque estava fixado na parte superior da sonda.

Esta vez, o sismômetro do InSight será colocado diretamente no solo, graças a um braço robótico.