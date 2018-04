Solto na Alemanha, Puigdemont pede diálogo com Madri

O ex-presidente separatista catalão Carles Puigdemont pediu um diálogo político imediato para por fim ao enfrentamento com Madri depois de sair, nesta sexta-feira (6), sob fiança da prisão em que se encontrava na Alemanha. Agora ele ficará à espera de que os juízes decidam ou não se será extraditado para a Espanha.

"Chegou o momento do diálogo", declarou à imprensa ao sair do centro de detenção de Neumünster, no norte da Alemanha, depois de pagar uma fiança de US$ 92.000.

"Pedimos diálogo durante anos e o obtivemos como resposta apenas violência e repressão", afirmou Puigdemont. "As autoridades espanholas não têm qualquer desculpa para não iniciar um diálogo com os líderes políticos catalães", enfatizou, exigindo, igualmente, uma imediata libertação dos outros nove líderes separatistas que se encontram presos.