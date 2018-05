Soldados sírios morrem em bombardeios atribuídos à coalizão

EUA negam participação em ataques que deixaram ao menos 12 vítimas no Exército de Bashar al-Assad

Ao menos 12 combatentes do regime sírio morreram nesta quinta-feira (24) no leste do país em bombardeios que Damasco e uma ONG atribuíram à coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, que negaram qualquer responsabilidade nos ataques.

Os bombardeios ocorreram em um setor da província de Deir Ezzor, onde a coalizão internacional e as forças leais ao regime de Bashar al-Assad lutam separadamente contra os extremistas do grupo Estado Islâmico (EI).

A coalizão internacional, formada por vários países ocidentais, intervém na Síria desde 2011 para combater os membros do EI, embora também tenha atacado forças pró-governo nos últimos anos.

Nesta quinta-feira, seus aviões atingiram posições do Exército ao sul de Bukamal, uma cidade localizada a poucos quilômetros da fronteira iraquiana, indicou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH). Ao menos 12 membros estrangeiros das forças pró-governo sírio morreram nesses ataques.

Uma fonte militar, citada pela agência de notícias oficial síria Sana, disse que várias posições do regime entre Bukamal e Hmeimeh foram alvo de "um ataque de aviões da coalizão americana", sem mencionar nenhuma vítima.

É difícil determinar se havia extremistas na região no momento dos bombardeios. Sabe-se, no entanto, que os combatentes iranianos do movimento libanês xiita Hezbollah e soldados iraquianos apoiam as tropas do governo nesse setor.



'Informações falsas'

"Essas informações são falsas", indicou um porta-voz do Pentágono, o tenente-coronel Kone Faulkner. "A coalizão não realizou nenhum bombardeio contra posições do Exército sírio no leste da Síria", afirmou.

A missão da coalizão "é vencer o EI em áreas específicas do Iraque e da Síria", acrescentou. "Essa missão não mudou", declarou.

Bukamal e Hmeimeh estão na província oriental de Deir Ezzor, onde as tropas pró-regime, de um lado, e da coalizão internacional e as Forças Democráticas Sírias (FDS, uma coalizão dominada pelos curdos), de outro, realizam ofensivas contra o EI.

A coalizão internacional apoia as FDS em sua luta contra os extremistas. O EI perdeu a maior parte do território que controlava desde 2014 na Síria e no Iraque, mas ainda está presente em áreas desérticas entre os dois países, especialmente na província de Deir Ezzor.