Sobe para 24 número de mortos em descarrilamento na Turquia

pelo vice-primeiro-ministro da Turquia, Recep Akdag, ao menos 24 pessoas morreram no descarrilamento de um trem na região noroeste do país no domingo (8). Os relatos iniciais apontavam 10 mortos e 73 feridos.



Segundo um balanço atualizado

As operações de busca entre os destroços do trem que descarrilou na região de Tekirdag, quando seguia para Istambul, terminaram nesta segunda-feira (9), informou a agência estatal Anadolu.

O trem, com 362 passageiros a bordo, saiu de Kapikule, na fronteira com a Bulgária, e viajava para Istambul quando seis vagões descarrilaram perto de Sarilar.

A imprensa turca informou que 338 pessoas foram levadas para o hospital após o acidente e 124 delas permaneciam internadas nesta segunda, de acordo com o ministro da Saúde, Ahmet Demircan.