Sobe para 149 número de mortos em atentado no Paquistão

O atentado de sexta é, até o momento, o segundo mais letal na história do país; o primeiro foi contra uma escola de Peshawar, no noroeste, em 2014, e deixou mais de 150 mortos.



Em 2007, 139 pessoas morreram em outro atentado contra um comício político da ex-primeira-ministra Benazir Bhutto, em Karachi, sul do país.



Um dos candidatos mais bem posicionados para a eleição de 25 de julho, o ex-campeão de críquete e líder do partido PTI, Imran Khan, seguiu para Quetta. Capital do Baluquistão, a cidade fica a cerca de 40 quilômetros de Mastung, onde aconteceu o atentado suicida de sexta-feira.



"Isso é uma imensa tragédia", declarou ele em uma entrevista coletiva na qual convocou Exército, polícia e autoridades civis a unirem seus esforços para evitar mais atentados.



Seu rival Shahbaz Sharif, à frente de outra importante sigla para as próximas eleições, o PML-N, também foi para o lugar do ataque.

O número de mortos em um atentado cometido na última sexta-feira (13) em um comício eleitoral no Paquistão subiu para 149, informaram as autoridades neste domingo (15).Reivindicado pelo grupo extremista EI (Estado Islâmico), o atentado foi o terceiro contra um comício na mesma semana no Paquistão. No total, 175 pessoas morreram nesses ataques ocorridos em quatro dias. Entre as vítimas, estão dois candidatos às eleições legislativas de 25 de julho.Na lista de mortos, estão o candidato Siraj Raisani e nove crianças com idades entre 6 e 11 anos, declarou um alto funcionário do governo, Qaim Lashari, acrescentando que 70 feridos continuam internados (cinco em estado crítico).