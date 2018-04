Síria e Rússia acusam Israel por bombardeio contra base militar

Ação resultou na morte de pelo menos 14 pessoas

O regime sírio acusou nesta segunda-feira (9) Israel por um ataque contra uma base militar na região central da Síria. A ação deixou pelo menos 14 mortos, incluindo iranianos.



"A agressão israelense no aeroporto T-4 foi realizada por aviões F-15 que lançaram vários mísseis", afirmou uma fonte militar citada pela agência oficial SANA.



A agência havia acusado inicialmente o governo dos Estados Unidos, mas depois modificou sua declaração.



Na madrugada desta segunda-feira (9), vários mísseis atingiram a base T-4, que fica no centro do país, e também é conhecida como a base aérea de Tiyas.



Os presidentes dos Estados Unidos e da França, Donald Trump e Emmanuel Macron, negaram qualquer participação no ataque, enquanto o exército de Israel se recusou a fazer qualquer comentário.



Ao mesmo tempo, a Rússia acusou Israel pelo ataque contra a base militar T-4, entre as cidades de Homs e Palmira.



"Dois aviões F-15 do exército israelense atacaram o a base aérea entre 3H25 e 3H53 horário de Moscou (21H25 e 21H53 de Brasília, domingo) com a ajuda de oito mísseis teleguiados a partir do território libanês, sem penetrar no espaço aéreo sírio", afirmou o ministério russo da Defesa.



De acordo com Moscou, cinco dos oito mísseis foram destruídos pela defesa antiaérea síria e três atingiram a base. "Nenhum assessor russo presente na Síria ficou ferido no ataque", afirma o comunicado.



A ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), que tem uma ampla rede de fontes para monitorar o conflito, informou que 14 militares morreram, incluindo pelo menos três sírios e iranianos.



Israel advertiu em várias oportunidades que não aceitará que o Irã, seu grande inimigo, estabeleça trincheiras militares na Síria e bombardeou alvos iranianos neste país.