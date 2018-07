Síria e rebeldes no sul fecham cessar-fogo

Em Nasib, "veículos da polícia militar russa e representantes do governo (sírio) nas fronteiras chegaram ao posto (...) sem a necessidade de combate", informou à AFP o diretor do OSDH (Observatório Sírio de Direitos Humanos), Rami Abdel Rahman.



Os bombardeios contra as zonas rebeldes da província meridional de Deraa foram retomados na última quarta-feira (4) após o fracasso das negociações.



O regime assumiu o controle de 30 localidades da província de Deraa graças aos acordos e às vitórias militares. Damasco controla agora dois terços desta região, contra apenas 30% antes da ofensiva.



ONU



O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou em um comunicado que 750 mil vidas "estão em perigo" em uma região na qual o número de deslocados chegou a 325 mil.



Por outro lado, um atentado com carro-bomba matou pelo menos 18 pessoas em uma cidade do leste da Síria, incluindo 11 membros da força regional apoiada pelos Estados Unidos contra o grupo extremista Estado Islâmico (EI), informou uma ONG.

