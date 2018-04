Antes de vir ao Brasil, em junho, para show no Villa Mix, em Goiânia, Shawn Mendes vai cantar para a rainha da Inglaterra. A apresentação acontece na noite deste sábado (21), e integra uma série de eventos que celebram os 92 anos de Elizabeth. Sting, Tom Jones, Kylie, Ladysmith Black Mambazo e Shaggy também estão no line up do concerto em sua homenagem, que acontece no Royal Albert Hall.



A rainha Elizabeth II comemora neste sábado seus 92 anos e a celebração começou logo cedo, com as tradicionais salvas de canhão.



Elizabeth, rainha desde 1952, costuma festejar seu aniversário duas vezes: uma no dia de seu nascimento; outra em junho, no verão europeu.