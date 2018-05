Setor privado pede saída de presidente da Nicarágua

30.05.2018 18:11

Daniel Ortega é alvo de intensos protestos contra a reforma da previdência; confrontos já deixaram mais de 80 mortos

O setor empresarial da Nicarágua, um dos principais apoios do governo do presidente Daniel Ortega, pediu nesta quarta-feira (30) a saída antecipada do chefe do Executivo. Empresas e os chamados sindicatos oficialistas instauraram o chamado "modelo de consenso", que lhes permitiu uma participação ativa na tomada de decisões do governo e do Legislativo.



Carlos Pellas, presidente do Grupo Pellas – um dos mais influentes na economia do país - sugeriu que as eleições presidenciais do país, marcadas para 2012, fossem antecipadas.



"Do meu ponto de vista, e é algo que compartilhamos plenamente no setor privado, é preciso encontrar uma saída ordenada, dentro do marco constitucional, que implique em reformas que acarretem no adiantamento das eleições na Nicarágua", disse. "Estou indignado e muito doído pelas mais de 80 vidas sacrificadas e pelos mais de 800 feridos pela violência desproporcional com que o governo enfrentou as queixas dos estudantes e da população em geral."



O Cosep (Conselho Superior da Empresa Privada) esclareceu em nota que, desde 18 de abril, quando tiveram início os protestos, "se suspendeu qualquer reunião com o governo como rechaço à repressão".



Em 22 de abril deste ano, Ortega anunciou a revogação da reforma da previdência que causou protestos por todo o país.



O Cosep já chegou a pedir a seus representantes que ocupam cargos de direção em entidades estatais para "renunciarem imediatamente".



O presidente do grupo econômico mais influente do país, Carlos Pellas, se pronunciou a favor de adiantar as eleições de 2021.



A associação de empresários do setor de turismo denunciou pressões de prefeituras e agentes políticos do sandinismo para que se pronunciem contra o bloqueio de vias e pressionem os manifestantes a retirá-los.



O governo e opositores integrados em uma Aliança Cívica concordaram, nesta segunda, em restabelecer o diálogo, mediado pelos bispos do país. O Executivo aceitou discutir uma agenda que pede a saída imediata de Ortega e eleições antecipadas para este ano.



A Conferência Episcopal, mediadora do diálogo, não convocou as partes para se reunir.