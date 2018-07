Sete civis morrem em ataques aéreos na Síria, diz OSDH

Tragédia aconteceu nesta terça-feira (17); entre as vítimas estavam duas mulheres e três crianças

Pelo menos sete civis morreram, nesta terça-feira (17), em bombardeios aéreos contra o sul da Síria, onde o governo Bashar al-Assad e a Rússia, seu aliado, combatem os rebeldes - informou o OSDH (Observatório Sírio dos Direitos Humanos).



No domingo (15), o governo abriu uma nova frente na província de Quneitra, após ter retomado o controle de quase toda a província de Deraa.



"Seis civis, entre eles duas mulheres e três crianças, morreram em bombardeios nos arredores da localidade de Ain al-Tina", em Quneitra, relatou o OSDH.



Além disso, um civil morreu em bombardeios russos nas imediações da localidade de El Aliya, no oeste da província de Deraa, perto de Quneitra, afirmou o OSDH.



"Desde terça de manhã, há bombardeios russos intensivos e barris de explosivos lançados pelo regime contra um setor entre Quneitra e Deraa", disse à AFP o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.



Nessa região, estão presentes os extremistas da Hayat Tahrir al-Sham, uma organização na qual predomina o ex-braço da Al-Qaeda, completou Abdel Rahman.



Esses extremistas não entram no acordo de "reconciliação" negociado em 6 de julho pela Rússia e que provocou a capitulação dos rebeldes na província de Deraa, agora quase toda sob controle do governo Assad.