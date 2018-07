Sequestros paralisam exportações em terminal petroleiro da Líbia

Desde a queda de Muammar Kadhafi, em 2011, país mergulhou no caos e trabalhadores estrangeiros tem sido alvo de ataques de milícias e do Estado Islâmico

A NOC (companhia nacional líbia de petróleo) anunciou nesta terça-feira (17) a paralisação de suas exportações pelo terminal de Zawiya, diante da redução da produção em um dos maiores campos do país após uma série de sequestros de petroleiros.



A paralisação "se deve à redução da produção no campo Al Sharara, após o ataque e sequestro [no sábado, 14] de quatro funcionários da companhia Akakus" por parte de um grupo armado, destacou a NOC.



Dois dos sequestrados foram libertados, mas outros dois seguem no cativeiro, entre eles um romeno, segundo a empresa.



O campo de Al Sharara, dirigido pela Akakus, é uma joint-venture entre a NOC, a espanhola Repsol, o grupo francês Total, a austríaca OMV e a norueguesa Statoil. Produz 270 mil barris diários.



Declarado em circunstâncias excepcionais, o estado de força maior isenta a NOC de responsabilidade em caso de não cumprimento de entregas de petróleo.



Desde a queda de Muammar Kadhafi, em 2011, a Líbia mergulhou no caos e trabalhadores estrangeiros tem sido alvo de ataques e sequestros por parte de milícias e do grupo jihadista Estado Islâmico (EI).