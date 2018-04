Senador John McCain passa por cirurgia

Apesar de pertencer ao mesmo partido, McCain tem sido um freio para Donald Trump durante seu primeiro e tumultuado ano de governo, e frustrou, por exemplo, as tentativas do presidente de acabar com a reforma de saúde adotada durante o governo do democrata Barack Obama.



McCain, ex-prisioneiro de guerra no Vietnã, foi eleito pela primeira vez para a Câmara de Representantes em 1982, pelo Estado do Arizona, e desde 1987 ocupa uma cadeira no Senado.

O senador americano John McCain, que sofre de um câncer de cérebro, foi operado para tratar de uma infecção intestinal e seu estado era estável nesta segunda-feira (16), um dia após a cirurgia, informou seu porta-voz."No domingo [15], o senador McCain foi internado na Mayo Clinic em Phoenix, Arizona, para uma cirurgia relacionada a uma diverticulite intestinal", declarou sua porta-voz, Julie Tarallo. Cindy McCain, mulher do senador, informou no Twitter que ele está "bem após a cirurgia".McCain, de 81 anos, foi diagnosticado no ano passado com um agressivo tipo de câncer no cérebro, um glioblastoma. Isso levou o veterano legislador, que foi o candidato republicano nas eleições presidenciais de 2008, a reduzir seu papel no Congresso.