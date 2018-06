Semana começa com cancelamento de voos

Suspensões atingem principalmente as companhias Latam, Gol e Aerolíneas

Uma greve geral na Argentina nesta segunda-feira (25) cancelou voos para a Argentina e vindos do país para aeroportos do país. A manifestação acontece contra a política econômica adotada pelo presidente Mauricio Macri.



Em comunicado oficial divulgado pela Latam, a empresa disse que "em virtude da greve nacional anunciada para o dia 25 de junho, na Argentina, cancelou todos os voos domésticos e internacionais operados de e para os aeroportos daquele país".



Além da Latam, a Gol e a Aerolíneas também tiveram voos suspensos. O cancelamento atinge as principais capitais brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, Porto Alegre e Brasília.



As companhias orientam os passageiros a trocarem os dias e horários das passagens. No caso de pedidos de reembolso, os impactados deverão procurar as empresas de aviação.



O protesto, convocado pela Confederação Geral do Trabalho (CGT), atinge os principais sindicatos da Argentina. Entre as reivindicações está o reinício das negociações de ajustes salariais deste ano.



Além da aviação, setores como Educação, Transporte e Saúde também devem ser atingidos pela paralisação. Esta é a terceira mobilização contra o governo Macri.