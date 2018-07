Secretário dos EUA retorna à Coreia do Norte na quinta (5)

Mike Pompeo, chefe da diplomacia americana, dará sequência a diálogo iniciado em 12 de junho por Donald Trump

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, volta à Coreia do Norte na quinta-feira (5), para continuar os diálogos após cúpula entre Donald Trump e Kim Jong-un, informou nesta segunda-feira (2) a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders.



Na última semana, a imprensa americana ecoou as informações das agências de inteligência, que se referem a imagens de satélite que mostrariam um aumento da atividade norte-coreana em locais dedicados à energia nuclear.



"Não vou confirmar ou negar nenhum dos relatórios de inteligência", disse Sanders, acrescentando que "caso a Coreia do Norte decida desnuclearizar seu programa balístico, poderá fazer isso em um ano". "Estamos em um momento de impulso para uma mudança positiva e queremos continuar seguindo em frente."



Trump e Kim protagonizaram, em 12 de junho, em Cingapura, um histórico encontro para discutir uma forma de distender as relações bilaterais e encontrar um caminho que leve à desnuclearização da península coreana.



Esse encontro entre Trump e Kim foi negociado em duas viagens de Pompeo a Pyongyang, a primeira delas sigilosa, quando ele ainda era diretor da Agência Central de Inteligência (CIA), e a segunda quando já era Secretário de Estado.