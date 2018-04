Secretário da ONU pede 'moderação' para situação não ficar 'fora de controle'

António Guterres fez apelo durante reunião do Conselho de Segurança, convocada em caráter de emergência após ataque à Síria

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, fez um apelo, durante a reunião do Conselho de Segurança, convocada em caráter de emergência neste sábado (14), para que todos os Estados-membros demonstrem "moderação" a fim de evitar que a situação na Síria fique "fora de controle". De acordo com ele, é preciso evitar que essa ação termine por piorar "o sofrimento do povo sírio".



Ele pediu a todas as partes que respeitem a Carta das Nações Unidas e o direito internacional, em geral, e acrescentou que é responsabilidade do Conselho de Segurança manter a paz e a segurança. Guterres pediu que se evitem "atos que possam gerar uma escalada" das tensões na região, onde há diversos países envolvidos em um conflito que começou em 2011 e já deixou centenas de milhares de mortos.