Seca na Suécia provoca 27 incêndios

Termômetros atingiram as mais altas temperaturas no último século do país nórdico; França, Itália e Alemanha enviaram reforços

Na Suécia havia 27 incêndios ativos na segunda-feira (23), segundo a Defesa Civil, no momento em que as temperaturas devem atingir os 35ºC.



França, Itália e Alemanha enviaram apoio aéreo e terrestre, além de bombeiros, para ajudar a sufocar as chamas na Suécia, onde geralmente no verão as temperaturas ficam em torno dos 23ºC.



A Suécia vive uma seca sem precedentes e os termômetros atingiram temperaturas jamais vistas em um século.



Na Lapônia, a província mais setentrional da Finlândia, os incêndios arrasaram bosques e pastos na região da fronteira com a Rússia.



Na Noruega, que este ano viveu um mês de maio com temperaturas recordes, também ocorrem vários pequenos incêndios, e um bombeiro morreu em 15 de julho.



Na Letônia, as chamas destruíram mais de 800 hectares nas regiões ocidentais do país em cinco dias.



Os especialistas advertem que as temperaturas se manterão altas e não choverá no país nas próximas duas semanas.