Santos denuncia plano de Maduro para fraudar eleição na Venezuela

O governo do presidente Nicolás Maduro está levando cidadãos colombianos para votar na Venezuela nas presidenciais do próximo domingo, denunciou nesta quinta-feira o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos.

"Por fontes de inteligência confiáveis, temos conhecimento de um plano do regime de Maduro, iniciado no final do ano passado, para documentar e transportar cidadãos colombianos para que votem no próximo domingo, 20 de maio", declarou Santos em mensagem pela TV.

"O plano detalha a forma, os procedimentos e os valores pagos para garantir o movimento dos eleitores e seu voto favorável a Maduro".

O presidente colombiano informou que deu "instruções" à força pública para "redobrar os controles fronteiriços" e evitar "ao máximo o trânsito ilegal de eleitores".