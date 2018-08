Sábado poderá ser o dia mais quente desde sempre em Portugal

Meteorologistas prevem que temperaturas possam ultrapassar o máximo de 47,3°C, atingido em 1º de agosto de 2003; recorde europeu também pode ser quebrado

Este sábado (4) poderá ser o dia mais quente de sempre em Portugal, prevê o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



A estimativa é que algumas regiões ultrapassarem a temperatura máxima já sentida no país: 47,3°C na cidade de Amareleja (região do Alentejo) em 1º de agosto de 2003.



Mesmo as temperaturas mais baixas, que vão ocorrer durante a noite, devem ficar entre 25°C e 30ºC.



O calor está aumentando em Portugal e na Espanha também ajudado por uma onda de ar quente vinda da África.



Na Espanha, a maior temperatura já registrada foi de 47,3°C, em julho do ano passado.



Nesta quinta-feira (2), Portugal já chegou aos 45,2ºC; na quarta-feira (1º), dez regiões atingiram temperaturas acima dos 40 graus.



Além de bater o recorde português, é possível que a temperatura máxima no continente também seja quebrada neste fim de semana. O atual recorde europeu foi registrado em 1977, em Atenas, quando os termômetros alcançaram 48°C.



O Meteoalarm, grupo europeu de alerta meteorológico, já emitiu um alerta vermelho para grande parte do sul de Portugal e para a província de Badajoz, na Espanha. Esse nível de alerta considera o clima perigoso e com potenciais riscos à vida.



Outros países

O forte calor da península Ibérica vem se repetindo em outros pontos da Europa.

Por causa do calor, o ponto mais alto da Suécia, uma geleira na montanha Kebnekaise, está derretendo vários centímetros por dia. Os cientistas que monitoram o fenômeno dizem que a geleira perderá seu título de pico do país para outro local.



O serviço de administração de estradas da Noruega pediu para os motoristas tomarem cuidado com renas e ovelhas que porventura se abriguem do calor em túneis.



Na Grécia, incêndios florestais mataram ao menos 90 pessoas. Na Suécia, também foram registrados dezenas de focos de fogo. Embora os incêndios florestais sejam um problema recorrente na Europa, o calor e o tempo seco por um período prolongado podem provocar maior incidência de casos.

Pesquisadores afirmam que as mudanças climáticas tornaram a onda de calor duas vezes mais longa do que deveria ser.

*Com agências