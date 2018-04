Rússia pede investigação sobre ataque químico na Síria

Moscou apresenta projeto de investigação na ONU, negando seu envolvimento com o uso de armas químicas contra rebeldes

A Rússia apresentará nesta terça-feira (10) um projeto de resolução na ONU para que se investigue, com a participação da Organização para a Proibição das Armas Químicas (OPAQ), o suposto ataque químico contra um reduto rebelde na Síria, anunciou o ministro das Relações Exteriores, Serguei Lavrov.

"Apresentaremos um projeto de resolução que exigirá uma investigação", disse o ministro, antes de assegurar que "estamos interessados que especialistas independentes da OPAQ" participem na investigação.



De acordo com os Capacetes Brancos e a ONG Syrian American Medical Society, ao menos 48 pessoas morreram em decorrência de um "ataque com gás tóxico" em Duma, região rebelde de Guta Oriental.



O governo de Bashar al-Assad nega qualquer responsabilidade em ataques com armas químicas.



Na segunda-feira (9), o presidente americano Donald Trump afirmou que quem for responsável pelo ataque irá "pagar um preço alto". No ano passado, Trump atacou bases sírias após uma ofensiva química contra rebeldes.



A Rússia já advertiu contra qualquer tipo de ofensiva contra suas tropas na Síria.