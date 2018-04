Rússia nega envolvimento no programa Novichok

Jornal 'The Times' afirma que composto químico usado em ataque ao ex-espião no Reino Unido vem de cidade na região do rio Volga

Moscou negou, nesta sexta-feira (6), as afirmações do jornal britânico "The Times", segundo as quais a substância usada para envenenar o ex-espião russo Serguei Skripal foi criada em uma cidade na região do rio Volga.

Na quinta-feira (5), citando fontes dos serviços de Segurança britânicos, o jornal "The Times" afirmou que o agente neurotóxico usado para envenenar o ex-espião foi concebido em Shijany, uma cidade à qual é permitido acesso apenas com autorização oficial, na região de Saratov, perto do rio Volga, no sudoeste do país.

O "Times" comparou Shijany a um "Porton Down russo", em alusão ao laboratório militar britânico especializado em investigações químicas e biológicas.

"Este laboratório nunca fez parte do nosso campo de trabalho", declarou à agência de notícias russa Interfax Mikhail Babich, o representante do Kremlin no distrito federal do Volga.

"Se conhecem todas as bases onde se armazenaram armas químicas. Shijany não é uma delas", acrescentou Babich, ex-presidente da Comissão de Estado russa para o desarmamento químico.

Shijany é uma cidade fechada, onde está instalada um braço do Instituto de Pesquisa de Estado para a Química e as Tecnologias Orgânicas (GNIIOKhT).

Vários cientistas russos - entre eles Vil Mirzayanov, o químico que revelou nos anos 1990 a existência do programa Novichok, aquele apontado por Londres como responsável pelo envenenamento de Serguei Skripal - afirmam que a substância foi elaborada nos anos 1980 em Shijany.

Segundo a página on-line do Instituto GNIIOKhT, seu braço de Shijany está envolvido agora em um trabalho relativo a "garantir a segurança" do país e destruir armas químicas.

Em setembro de 2017, o presidente russo, Vladimir Putin, declarou que Moscou havia destruído suas últimas reservas de armas químicas herdadas da época da Guerra Fria, conforme os termos da Convenção de 1997 sobre a Proibição de Armas Químicas.

A Grã-Bretanha acusa a Rússia do envenenamento em solo britânico do ex-agente duplo russo Skripal e sua filha Yulia. Moscou desmente firmemente essas acusações, que provocaram uma grave crise diplomática e uma onda histórica de expulsões de diplomatas russos e ocidentais.