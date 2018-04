Rússia, Irã e UE rejeitam novo acordo nuclear

Em resposta à ideia de Macron e Trump de criar um novo pacto, países insistem que acordo feito em 2015 funciona e deve continuar

Teerã e Moscou rejeitaram categoricamente nesta quarta-feira (25) qualquer novo acordo sobre o programa nuclear iraniano, em uma resposta às declarações neste sentido feitas na terça-feira (24) pelos presidentes dos Estados Unidos e da França.



"Desejamos trabalhar sobre um novo acordo com o Irã", afirmou o francês Emmanuel Macron ao lado do presidente americano Donald Trump, em visita à Casa Branca. Ele foi questionado pelos jornalistas se estaria cedendo às críticas do republicano sobre o acordo do Irã. Trump se elegeu com a promessa de campanha de exterminar o acordo, que ele considera "ruim" para os EUA.



"Junto com um líder de um país europeu, eles afirmam: 'Nós queremos decidir sobre um acordo alcançado entre sete partes'. Para que? Com que direito?", questionou nesta quarta o presidente iraniano Hassan Rohani em um discurso em Tabriz, norte do Irã.



A Rússia expressou o desejo de preservar o acordo, para o qual "não há alternativa", nas palavras do porta-voz do Kremlin, Dimitri Peskov.



A União Europeia também insistiu que o acordo feito em 2015 seja mantido. A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, afirmou na terça-feira (24) que o acordo nuclear com o Irã devia ser mantido, apontando que o pacto "está funcionando" e "precisa ser preservado".



O texto de 2015 prevê uma retirada progressiva e condicional das sanções internacionais impostas ao Irã em troca da garantia de que a República Islâmica não desenvolveria uma arma atômica.