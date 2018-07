Rússia foi alvo de 25 milhões de ciberataques na Copa, diz Putin

Presidente russo fez declaração sem especificar origem dos ataques

A Rússia foi alvo de 25 milhões de ciberataques durante a Copa do Mundo de 2018, declarou o presidente russo, Vladimir Putin, sem especificar a origem desses ataques.



"Durante o período do Mundial de Futebol, cerca de 25 milhões de ciberataques e de outros atos criminosos contra as estruturas de informação na Rússia, relacionados de uma ou outra maneira com o Mundial, foram neutralizados", disse Putin durante um encontro com os serviços secretos do país no domingo (15).



As declarações do presidente russo foram publicadas nesta segunda-feira (16) pelo Kremlin.



"Por trás desse êxito, esconde-se um trabalho muito importante de preparação, operação, de análise e de informação. Usamos todas as nossas forças, nossa concentração estava ao máximo", completou.



Sede do Mundial de Futebol entre 14 de junho e 15 de julho, a Rússia foi acusada por vários países ocidentais de lançar ciberataques.



No domingo (16), o diretor Nacional de Inteligência americana, Dan Coats, garantiu que os ataques informáticos contra os Estados Unidos procedentes da Rússia se acentuaram.