Rússia diz que ataque a espião é de interesse do Reino Unido

O ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, sugeriu nesta segunda-feira (2) que o envenenamento do ex-espião Serguei Skripal poderia beneficiar o governo britânico, como uma distração dos problemas a respeito do Brexit.





No momento em que dezenas de diplomatas russos no exterior, ou estrangeiros na Rússia, terminam de fazer as bagagens, Lavrov passou a responsabilidade para Londres.

"Isto pode ser do interesse do governo britânico, que estava em uma situação incômoda, dada sua incapacidade de cumprir as promessas para seu eleitorado sobre as condições do Brexit", apontou Lavrov. "Também poderia interessar os serviços especiais britânicos, que são conhecidos por sua capacidade de atuar com permissão para matar", completou em coletiva de imprensa.

Segundo o chefe da diplomacia russa, seu país não tinha qualquer interesse em envenenar um ex-espião na véspera da eleição presidencial e a poucos meses da Copa do Mundo, que será organizada em seu território.



Londres aponta, por sua vez, a responsabilidade de Moscou neste envenenamento com agente neurotóxico, que provocou uma das piores crises diplomáticas dos últimos anos, como "única explicação plausível", apesar das negações da Rússia.

O ex-agente duplo havia sido condenado na Rússia por traição, antes de se beneficiar de uma troca de prisioneiros em 2010.

Skripal foi envenenado com sua filha Yulia em 4 de março em Salisbury, na Inglaterra, com um agente neurotóxico concebido - segundo as autoridades britânicas - como parte do programa químico e nuclear soviético.