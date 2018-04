Rússia ainda espera manter diálogo com EUA

O Kremlin disse nesta segunda-feira (16) que ainda espera o estabelecimento de um "diálogo" com Washington, apesar de "todos os danos" sofridos pelas relações entre as duas potências, agravadas ainda mais pelos ataques ocidentais contra o regime de Damasco.

"Esperamos que, com o tempo, quando nossos colegas americanos resolverem seus problemas internos, um diálogo será iniciado, apesar de todo o dano que foi causado às relações bilaterais pela falha de Washington" disse a repórteres o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.



O anúncio acontece no mesmo dia em que Washington deve anunciar novas sanções contra Moscou, por seu suposto apoio ao ataque do regime sírio de Bashar al-Assad utilizando armas químicas.

O Kremlin, no entanto, chamou de infundadas as acusações de que a Rússia obstruiu o acesso da missão da Opaq (Organização para a Proibição de Armas Químicas) à cidade síria de Duma, vítima da ofensiva com agentes químicos.

Segundo a embaixadora britânica em Haia, a Opaq está na Síria para investigar o suposto ataque em Duma, mas não teve acesso ao lugar.

"A Opaq chegou no sábado a Damasco. Rússia e Síria não autorizaram ainda o acesso a Duma", declarou no Twitter a embaixadora britânica em Haia.

Ela também solicitou à organização que "peça contas aos autores do ataque de Duma", sem o que o mundo correria o risco de outras utilizações bárbara de armas químicas, na Síria e em outros lugares".