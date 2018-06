Reunião entre Trump e Kim é 'oportunidade para a paz'

O ministro de Defesa da Coreia do Sul, Song Young-moo, disse que encontro é oportunidade de paz e prosperidade para o mundo

O ministro de Defesa da Coreia do Sul, Song Young-moo, disse que encontro entre Donald Trump e Kim Jong-Un é oportunidade perfeita de paz e prosperidade para o mundo. Young-moo deu sua opinião sobre o assunto neste sábado (2) no Fórum Shangri-La, o mais importante sobre segurança no continente, realizado em Singapura.



"Se a cúpula for um sucesso teremos uma oportunidade preciosa para a paz e prosperidade na Ásia e no mundo. Espero que os presidentes Trump e Kim cheguem a um acordo sobre a completa desnuclearização e para a paz na península coreana", disse.



O presidente Donald Trump confirmou nesta sexta-feira (1) que realmente vai se encontrar com Kim Jong-Un no dia 12 desse mês, em Singapura.



A declaração foi feita apenas depois de o presidente se reunir na Casa Branca com Kim Yong Chol, considerado o braço direito do líder norte-coreano. A cúpula foi marcada em março mas acabou cancelada após muitas trocas de acusações entre os líderes.