Reunião do G7 se divide sobre acordo com Irã

Em encontro no Canadá, ministros dos sete países mais industrializados do mundo debatem questões da Coreia do Norte, Rússia e Irã

Os sete países mais industrializados do mundo (Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, Itália, Japão e Canadá), cujos ministros das Relações Exteriores estão reunidos em Toronto nesta segunda-feira (23), se uniram em oposição à Rússia, mas não conseguem chegar a um consenso sobre o acordo nuclear com o Irã às vésperas de uma importante decisão de Washington.



A reunião ministerial é um dos preparativos para a cúpula do G7, que acontecerá em junho em Charlevoix, no Quebec.



"Houve unidade do G7 em se opor à conduta maligna da Rússia", disse à imprensa um alto funcionário americano, citando a incapacidade de Moscou para prevenir o uso de armas químicas pelas forças sírias, ou sua interferência em eleições na Europa e nos Estados Unidos.

Já no começo da reunião, os americanos reiteraram seu "apoio inquebrantável à soberania e à integridade territorial da Ucrânia ante a agressão russa", após o secretário interino de Estado, John Sullivan, participar na noite de sábado (21) de um encontro bilateral com o chanceler ucraniano Pavlo Klimkin.

Os aliados se mostraram preocupados com a suposta tentativa de Moscou de matar, na Grã-Bretanha, o ex-espião russo Serguei Skripal com um agente neurotóxico. Eles pressionam as autoridades russas a informar sobre um grupo de agentes químicos letais supostamente desenvolvido pela União Soviética, que Londres acredita terem sido usados no incidente.



No entanto, em relação ao Irã ainda não há consenso. França, Reino Unido e Alemanha - os países ocidentais que assinaram o acordo nuclear com o Irã em 2015 junto com Rússia e China - continuam preocupados com as as ameaças do presidente americano Donald Trump de abandonar esse pacto, a menos que os países europeus aceitem endurecer os controles sobre Teerã. O mandatário deu um ultimato até 12 de maio.



Os sócios europeus estimam que o acordo representa a melhor forma de evitar que o Irã adquira armas nucleares.



Se os Estados Unidos romperem o acordo, o Irã retomará "vigorosamente" o enriquecimento de urânico, alertou neste sábado o ministro iraniano das Relações Exteriores, Mohamad Javad Zarif.



Os chanceleres também trataram da situação com a Coreia do Norte e da não-proliferação nuclear, pouco antes de uma reunião histórica entre Trump e o líder norte-coreano Kim Jong Un para discutir uma "desnuclearização" da península coreana.

Os membros do G7 apoiam os esforços para convencer Kim a interromper seu projeto de desenvolver um arsenal de mísseis nucleares, mas também estão atentados ao que os Estados Unidos vão oferecer em troca.