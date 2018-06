Reunião de Trump e Putin será na Finlândia

Helsinque seria o local escolhido para a cúpula anunciada na quarta-feira (27); a data prevista é 16 de julho

A cúpula entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin deverá ocorrer em Helsinque, capital da Finlândia, no dia 16 de julho, segundo dados informados pela emissora americana "Fox News" nesta quinta-feira (28) e confirmados pelo Kremlin e pela Casa Branca.



A decisão de realizar uma reunião já havia sido informada na quarta-feira (27), depois que o assessor de Segurança Nacional dos EUA, John Bolton, se reuniu com o presidente Putin na Rússia.



Segundo autoridades russas, os dois líderes debaterão o estado atual da relações entre os dois países. Putin já havia afirmado que espera que a reunião contribua para melhorar os laços entre Moscou e Washington, que estão abalados.



Bolton afirmou que a suposta interferência russa nas eleições presidenciais dos EUA de 2016 também está entre os tópicos em pauta na reunião. Outro tema possível seria o retorno da Rússia ao grupo do G7, como foi defendido por Trump na última cúpula do bloco.