Reunião com Putin foi 'ainda melhor' que encontro da Otan, diz Trump

O presidente americano, Donald Trump, assegurou nesta terça-feira (17) que a reunião que manteve com o líder russo, Vladimir Putin, foi "ainda melhor" do que a cúpula de países da Otan, apesar da avalanche de críticas recebidas.



"Embora tenha sido uma grande reunião com a Otan (...) tive um encontro ainda melhor com Vladimir Putin, da Rússia. Infelizmente, não está sendo reportada dessa forma. (A imprensa de) 'Fake News' está ficando louca!", assinalou o presidente no Twitter.





While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way - the Fake News is going Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de julho de 2018



Trump está sendo duramente criticado por aliados e adversários desde a entrevista coletiva que manteve na segunda-feira (16) com Putin, na Finlândia, quando publicamente menosprezou a convicção dos órgãos de Inteligência sobre a ingerência russa nas eleições presidenciais americanas de 2016.



Nessa entrevista coletiva, Trump afirmou que perguntou a Putin sobre a suposta ingerência da Rússia nas eleições.



Putin "me disse que não foi a Rússia. Só direi que não vejo razão alguma para que tenha sido", expressou Trump, em uma declaração que, na prática, ignorou as conclusões de órgãos da Inteligência e do próprio Departamento de Justiça.



Dias antes dessa reunião com Putin, o Departamento de Justiça acusou formalmente 13 cidadãos russos pela ingerência nas eleições de 2016.



Por isso, legisladores e ex-funcionários do Partido Republicano e do Partido Democrata classificaram o desempenho de Trump como "vergonhoso", "covarde" e até "à beira da traição".



Em outra mensagem no Twitter, Trump inclusive agradeceu ao único senador republicano que saiu em sua defesa, Rand Paul, que, coincidentemente, se opôs a várias iniciativas de lei da Casa Branca por considerar que não são conservadoras o suficiente.



Em uma entrevista à emissora CNN, Paul disse que as críticas ao presidente obedecem a uma "síndrome mental anti-Trump".



Com relação à cúpula da Otan, Trump afirmou nesta terça que os países que compõem o bloco "pagarão mais centenas de milhões de dólares no futuro, somente graças a mim".



"A imprensa apenas diz que fui descortês com os outros líderes, mas nunca menciona o dinheiro!", se defendeu.