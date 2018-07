Resgate é retomado na Tailândia e quinto menino é retirado

Segundo CBS, quinto menino foi retirado neste segundo dia de operações, após quatro meninos serem salvos no domingo (8)

De acordo com informações da rede CBS News, a segunda fase do resgate dos meninos e do treinador de futebol presos na caverna Tham Luang, na Tailândia, foi iniciada na manhã desta segunda-feira (9). Um quinto menino foi retirado do local em uma maca e transportado em uma ambulância.



"A segunda operação começou às 11h" (1h de Brasília), afirmou Narongsak Osottanakorn, coordenador da célula de crise que prometeu "boas notícias".



O comandante da junta militar que governa a Tailândia desde o golpe de Estado em 2014, o general Prayut Chan-O-Cha, deve viajar ao local nesta segunda-feira.



A chuva de monção que ameaça inundar novamente a complexa rede subterrânea, de quase 10 quilômetros de comprimento, é o principal desafio para os socorristas, que temem novas tempestades antes da retirada de todo o grupo da caverna.

O time de futebol "Javalis Selvagens", integrado por 12 meninos com idades entre 11 e 16 anos e seu jovem técnico, passou nove dias nas profundidades da caverna até que dois mergulhadores britânicos localizaram o grupo na segunda-feira passada, dia 2 de junho. Abatidos, eles estavam sobre uma rocha a mais de quatro quilômetros da entrada da gruta.



No primeiro dia de resgate, iniciado no domingo (8), terminou com a retirada de quatro meninos. O resgate ocorre com a ajuda de dois mergulhadores para cada criança, que utiliza uma máscara presa ao cilindro de oxigênio de um dos socorristas. Os meninos retirados foram levados de ambulância ou helicóptero para hospitais da região.



Segundo autoridades, o resgate completo pode levar até quatro dias.