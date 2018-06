Reportagem especial: a crise de imigração na fronteira dos EUA

As ameaças de Trump estão longe de impressionar os que pretendem entrar nos EUA. Num dia banal, uma patrulha apanha mais de 60 ilegais na fronteira.

Há semanas, no exato dia em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a intenção de deslocar militares para ajudar a patrulhar a fronteira com o México, Edwin Valdez e quatro outros migrantes centro-americanos estavam a caminhar por entre mato cerrado numa reserva de vida selvagem no Sul do Texas, à espera de passar despercebidos. Nessa manhã, tinham entrado ilegalmente nos Estados Unidos, guiados por um contrabandista que depois os abandonou. Estavam perdidos.



Ali perto, agentes da Patrulha de Fronteira dos EUA tinham sido avisados de que havia intrusos. Quando detectaram movimento na mata, avançaram e prenderam os homens. Atenção: este foi um momento banal no Vale do Rio Grande, um dos pontos mais procurados pelos que procurar entrar ilegalmente nos EUA: nessa manhã, em poucas horas, 61 migrantes, incluindo Valdez, foram detidos, 10 deles, entre os quais quatro chineses, com a ajuda de um cão, numa plantação de cana-de-açúcar.



Nos meses a seguir à tomada de posse do Presidente o número de ilegais apanhados na zona de fronteira com o México caiu drasticamente e em Abril de 2017 atingiu o seu ponto mais baixo, 15.700, quando três meses antes tinha atingido os 42.400. Mas desde aí o número voltou a aumentar e são apanhados cada vez mais famílias e menores.



Pelas contas de Manuel Padilla, chefe da patrulha no Vale do Rio Grande, as famílias com crianças, que são mais difíceis de deportar rapidamente, constituem 49% das detenções. Muitas vezes, dirigem- -se à primeira autoridade norte- -americana que encontram e pedem ajuda.



Valdez tem 20 anos e trabalhou como ajudante de electricista no seu país, El Salvador. Confessa que já uma vez, em 2016, tentou atravessar esta fronteira. Dessa vez, antes de ser apanhado, andou quatro dias perdido no deserto. Estava exausto e desidratado. Ao fim de seis meses de detenção foi deportado. Decidiu tentar de novo a sorte depois de na sua terra ter sido ameaçado por gangues. "A necessidade obriga as pessoas a deixarem os seus países para tentarem dar às suas famílias vidas melhores. É por isso que as pessoas estão dispostas a passar por todo este sofrimento."



Pessoas que, como Valdez, já antes foram expulsas, podem ser deportadas com muita rapidez. Mas os que viajam com crianças pequenas ficam com frequência apenas alguns dias em detenção, por não existirem instalações adequadas para albergar famílias e porque os tribunais impedem a detenção prolongada de menores.



No Vale do Rio Grande, os pais são muitas vezes libertados com pulseira eletrônica e com a indicação de que devem comparecer em tribunal numa data específica para enfrentarem os processos de deportação. Trump já atacou esta prática, que baptizou como "apanha e larga".



No posto fronteiriço de Hidalgo, um dos mais concorridos do Sul do Texas, os oficiais da Alfândega e Protecção de Fronteira parecem indiferentes à irritação crescente de Washington. "Todos têm a sua agenda, que é diferente da lei. Mas a lei é a lei e é a lei que aplicamos", diz o diretor Carlos Rodriguez.



Para homens como José Romero, que saiu do México e andou dias com a filha de 8 anos na parte de trás de um caminhão, as ameaças do presidente valem pouco.



Na sua terra, nas montanhas das Honduras, Romero ganhava 3,50 euros por dia nos campos, o que não chegava para alimentar a família de cinco pessoas. Foi preso na fronteira americana e depois libertado; aguarda uma ida a tribunal. Tem uma certeza: os imigrantes "continuarão a vir" enquanto houver violência e pobreza nas suas terras.