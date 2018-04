Relembre 5 momentos das crianças da família real

Nasceu nesta segunda-feira (23) o 3º filho de Kate Middleton e do príncipe William

A família real ganhou mais um integrante nesta segunda-feira (23). A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, deu a luz ao seu terceiro filho com o príncipe William, que ainda não teve o nome divulgado. O menino, irmão de George e Charlotte, é o quinto na linha de sucessão ao trono real.



Para celebrar a chegada do mais novo herdeiro, que terá o nome revelado nesta quarta-feira (25), relembre 5 momentos de seus irmãos que nos fizeram suspirar de tanta fofura:



1. Os dois irmãos juntos pela primeira vez após o nascimento de Charlotte





2. George espiando o berço no batizado da irmã





3. A família toda reunida indo à missa de Natal na igreja de St Mark, em Englefield, na Inglaterra





4. O primeiro dia de aula de Charlotte





5. George e Charlotte indo conhecer o novo irmãozinho