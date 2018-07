Reino Unido quer intensificar negociações com UE sobre Brexit

O governo britânico quer "intensificar" as negociações com a União Europeia (UE), buscando melhor acordo possível para o divórcio - declarou, nesta quinta-feira (19), o novo ministro britânico do Brexit, Dominic Raab, antes de uma reunião em Bruxelas com o negociador da UE, Michel Barnier.



"Fizemos muito progresso no acordo de saída, mas ainda há lacunas que devemos preencher. É por isso que tenho pressa em intensificar as negociações, de modo que tenhamos a melhor posição para obter o melhor acordo", declarou Raab, ao lado de Barnier antes do início da reunião.

"Como Michel (Barnier) nos disse, o tempo urge", reconheceu Raab. "Temos 13 semanas antes do Conselho Europeu do mês de outubro. Nesse curto intervalo de tempo, temos de fazer duas coisas: concluir o acordo de saída - e ainda não estamos lá - e preparar uma declaração política sobre nossa futura relação", afirmou Barnier.

"Sobre a saída, é urgente chegar a um marco de segurança jurídica para a Irlanda e a Irlanda do Norte. Precisamos de uma garantia", completou Barnier.