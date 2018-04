Rei da Suécia muda estatuto do Comitê Nobel após escândalo

Após cinco membros do Comitê Nobel da Literatura terem se demitido, na esteira de um caso de abusos sexuais, o rei da Suécia deverá alterar as regras do Comitê, afirmou nesta quarta-feira (18) a agência Reuters. Isto porque, com o número de membros atuais, o Comitê não tem elementos suficientes para eleger o vencedor do Nobel da Literatura.

As alterações de Carlos XVI Gustavo irão permitir que novos membros entrem para o Comitê - segundo as regras atuais, os 18 lugares da Academia são vitalícios e só podem voltar a ser ocupados após a morte daquele que ocupa o cargo-, voltando a organização a ter número suficiente de elementos para a eleição do Nobel.

Katarina Frostenson saiu na sequência de um caso de abusos sexuais que teve o seu marido como protagonista. Em seguida, a líder do Comitê, Sara Danius, também se demitiu – alegando que o processo não foi gerido da melhor maneira.

Jean-Claude Arnault, marido de Frostenson, foi acusado em novembro do ano passado de abusos sexuais por 18 mulheres – alguns dos abusos cometidos em espaços ligados à Academia sueca.

Outros três acadêmicos — Klas Östergren, Kjell Espmark e Peter Englund — anunciaram, em separado, que deram por terminada a sua participação na escolha do vencedor do prêmio mundial de literatura.

Com estas saídas, o Comitê Nobel da Literatura viu-se reduzido a 11 membros - dois elementos já tinham se demitido há vários anos –, quando são necessários um mínimo de 13 elementos para eleger o vencedor.