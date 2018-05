Região da Bolívia faz greve por impostos de campo de gás

Estado de Chuquisaca, no sudeste, paralisa serviços para receber receitas de tributos pagos por consórcio franco-russo-argentino

O Estado boliviano de Chuquisaca, no sudeste do país, teve nesta terça-feira (8) bloqueios de estradas, fechamento de seu aeroporto e paralisação de comércio, devido a uma disputa com o estado vizinho de Santa Cruz pela receita com impostos obtida pela exploração de gás natural.



Sucre, capital de Chuquisaca e sede do Judiciário do país, registrou uma greve civil, que aumenta desde a semana passada, para exigir do governo a divisão dos tributos arrecadados no campo Incahuasi – Chuquisaca considera que parte da exploração acontece dentro de seu território.



A rádio privada Erbol informou que alguns estabelecimentos comerciais foram saqueados e que o lixo de Sucre – cidade com cerca de 300 mil habitantes – começava a invadir ruas e avenidas, pois o serviço público de coleta não conseguiu funcionar.



O aeroporto Alcantarí "se vê afetado por esta paralisação", informou Javier Arévalo, diretor da empresa Aasana, que administra o terminal.



O governo de Morales exigiu o fim das medidas de pressão e propôs, para superar o conflito, maiores investimentos em hidrocarbonetos para a região. O líder do sindicato Central Obrera Departamental (COD) de Chuquisaca, Carlos Salazar, afirmou que se não houver acordo com o governo, será preciso "radicalizar as medidas de pressão".



Os hidrocarbonetos bolivianos foram nacionalizados por Morales em 2006, no começo de seu governo.



Incahuasi começou a ser operado em agosto de 2016 pela francesa Total, a russa Gazprom e a argentina Tecpetrol, que possuem 90% das ações. Os 10% restantes são da petroleira estatal boliviana YPFB. Os protestos não paralisaram a produção de gás – que tem como principal destino o mercado argentino.